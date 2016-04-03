شمارش سالانه حیات وحش پارک ملی دنا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسد اله هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سرشماری از ۱۵ فروردین شروع شده و تا ۱۸ فروردین ۹۵ به مدت چهار روز ادامه دارد.

وی بیان کرد: ۷۰نفر نیرو در قالب ۲۳ اکیپ کار شمارش حیات وحش را انجام خواهند داد.

هاشمی اظهار کرد: این افراد متشکل از کارشناسان، محیط بانان، تشکل ها و شبکه سمن های زیست محیطی استان، متخلفین نادم از شکار، محیط بانان بازنشسته و ناظرینی از استان فارس و اصحاب رسانه هستند.

وی عنوان کرد: در این سرشماری حیات وحش مناطق پارک ملی دنا، مناطق حفاظت شده دنا، دنای شرقی، سیوک و مناطق شکارممنوع خرم ناز و پادنای سمیرم شمارش خواهند شد.

هاشمی علت تاخیر در اجرای این سرشماری را عدم بارش برف کافی در پارک ملی دنا در زمستان گذشته عنوان کرد.