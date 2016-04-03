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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

سردار فدوی در جمع خبرنگاران:

آمریکا عامل ناامنی های منطقه/ بدنبال افزایش سرعت قایق ها هستیم

آمریکا عامل ناامنی های منطقه/ بدنبال افزایش سرعت قایق ها هستیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: آمریکا عامل تمام ناامنی های منطقه است و اگر آنها سر جای خود بنشینند هیچ مشکلی پیش نمی آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی در حاشیه مراسم ختم والده سردار سلامی که عصر امروز در مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد در جمع خبرنگاران و در خصوص مشکلات منطقه گفت: آمریکا عامل همه ناامنی های منطقه است و اگر آنها سر جای خود بنشیند هیچ مشکلی پیش نمی آید.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: پس از قضیه دستگیری و رهاسازی آمریکایی ها در خلیج فارس، هیچ موضوعی که به ما مربوط باشد و در منطقه ایجاد ناامنی کند رخ نداده است.

سردارفدوی در ادامه تصریح کرد: تولید انبوه شناورهای نیروی دریایی سپاه با سرعت 80 نات در سال گذشته صورت گرفت و در سال جاری نیز به دنبال افزایش این سرعت طبق برنامه موجود هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص فیلم سینمایی بادیگارد چیست، اظهار داشت: این فیلم ها به لحاظ ظاهری در حوزه فنی و بازی بازیگران یک فیلم ارزنده بود و هم به لحاظ محتوایی می گوید اصل برای ما حفاظت از نظام جمهوری اسلامی است و این حامل یک نکته مهم است.

 

کد مطلب 3589666

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