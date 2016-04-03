وزارت خارجه ترکیه برای پذیرش ۲.۷ میلیون پناهنده اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، ترکیه روز یکشنبه ادعای عفو بین الملل در بازگردانده شدن اجباری پناهجویان به کشورهای خود توسط این کشور را رد کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای، ضمن تکذیب شدید این ادعای عفو بین الملل که ترکیه قصد دارد پناهجویان را به کشورهای خود بفرستد، این ادعا را کاملا شایعه و بی اساس خواند.

گفته می شود عفو بین الملل طی چند روز گذشته چندین بار این ادعای خود را در رسانه ها منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است که ترکیه در حال اتخاذ سیاست درهای باز برای استقبال از آن دسته از پناهندگانی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی بیش از پنج سال است که خانه های خود را ترک کرده اند.

این بیانیه همچنین می افزاید: ترکیه میزبان دست کم ۲.۷ میلیون پناهنده خواهد بود و در حال حاضر نیز کار ساماندهی ۲۷۰ هزار پناهجو در ۲۶ محل اسکان موقت در این کشور به همراه امکانات غذایی، سلامت و امکانات آموزشی انجام شده است.