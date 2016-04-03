۱۵هزار زن در خانواده های مددجوی استان سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر یکشنبه در نشست تجلیل از بانوان شاغل در کمیته امداد استان افزود: این زنان در خانواده های بی سرپرست مرد، سرپرست معلول، بیماری سرپرست، خانواده های طلاق، و سرپرست زندانی، سرپرست خانوار را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در این خانوارها همه مسائل و مشکلات خانوار بر دوش زنان سرپرست خانواده است، تصریح کرد: در این خانواده ها اقتصاد خانواده، مسائل پرورشی و تربیتی فرزندان و همه بار مسئولیت بر دوش زنان است.

محبی اظهار اشت: دین مبین اسلام زن را به عنوان یک تحول گر اجتماع معرفی و جایگاه ویژه ای برای زن ترسیم کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: امروزه در نظام اسلامی ما، زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فنی و فیزیکی حضور دارند.

محبی با اشاره به فعالیت چشمگیر زنان در کمیته امداد استان گفت: در این نهاد حمایتی ۴۶ نفر از بانوان در سطح استان فعالیت می کنند و کار خدمت رسانی به جامعه هدف را برعهده دارند.

وی با تقدیر از تلاشهای بانوان این نهاد اظهار داشت: در کمیته امداد ضرورت حضور نیروهای کارآمد زن به واسطه زنان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد این خانواده ها بیشتر از سایر دستگاهها است و در این زمینه حضور و فعالیت نیروهای پرتوان و کارآمد بسیار ضروری است.