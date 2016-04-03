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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کهگیویه و بویراحمدعنوان کرد:

۱۵هزار زن در خانواده های مددجوی استان سرپرست خانوار هستند

۱۵هزار زن در خانواده های مددجوی استان سرپرست خانوار هستند

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کهگیویه و بویراحمد گفت: در خانواده های تحت حمایت این نهاد، ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر یکشنبه در نشست تجلیل از بانوان شاغل در کمیته امداد استان افزود: این زنان در خانواده های بی سرپرست مرد، سرپرست معلول، بیماری سرپرست، خانواده های طلاق، و سرپرست زندانی، سرپرست خانوار را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در این خانوارها همه مسائل و مشکلات خانوار بر دوش زنان سرپرست خانواده است، تصریح کرد: در این خانواده ها اقتصاد خانواده، مسائل پرورشی و تربیتی فرزندان و همه بار مسئولیت بر دوش زنان است.

محبی اظهار اشت: دین مبین اسلام زن را به عنوان یک تحول گر اجتماع معرفی و جایگاه ویژه ای برای زن ترسیم کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: امروزه در نظام اسلامی ما، زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فنی و فیزیکی حضور دارند.

محبی با اشاره به فعالیت چشمگیر زنان در کمیته امداد استان گفت: در این نهاد حمایتی ۴۶ نفر از بانوان در سطح استان فعالیت می کنند و کار خدمت رسانی به جامعه هدف را برعهده دارند.

وی با تقدیر از تلاشهای بانوان این نهاد اظهار داشت: در کمیته امداد ضرورت حضور نیروهای کارآمد زن به واسطه زنان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد این خانواده ها بیشتر از سایر دستگاهها است و در این زمینه حضور و فعالیت نیروهای پرتوان و کارآمد بسیار ضروری است.

کد مطلب 3589672

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