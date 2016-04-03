در فضایی غیر ورزشی به پیروزی رسیدیم/ انگیزه پرسپولیس پایین بود

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیمش برابر سیاه جامگان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه ازادی گفت: با کمال مسرت به بازیکنانم به خاطر این برد شیرین تبریک می گویم. در فضایی که کاملا غیرورزشی بود و بدون تماشاگر بود به پیروزی رسیدیم. فضایی که انگیزه را پایین می آورد. می دانید که هوادار چه اهمیتی برای ما دارد.

وی افزود: انتظار یک بازی سخت را داشتم. تیم من نشان داد که دارد رشد می کند و نتیجه ای که عقب بودیم را جبران کردند. ما در شرایطی بار دوم به بازی برگشتیم که یک بازیکن کمتر داشتیم اما به بازیکنانم اعتقاد و اعتماد داشتیم که می توانیم مساوی کنیم و به پیروزی هم برسیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: چیزی که مرا خوشحال می کند این بود که بازیکنانم برای رسیدن به پیروزی تلاش زیادی کردند. سیاه جامگان هم تیم خوبی بود و برای گرفتن امتیاز به تهران آمده بود اما بازیکنان ما توانستند نمایش خوبی در ۳۰ دقیقه پایانی داشته باشند و به یک پیروزی خوب رسیدند. خوشحالم که شروع خوبی در سال جدید داشتیم.

برانکو ادامه داد: طبیعی است که در دیدار با سیاه جامگان همه چیز برای ما ایده آل نبود. با این حال بازیکنانم با انگیزه مبارزه کردند و این برد پاداش آنها بود. انتظار دارم که در شش بازی باقی مانده تمام تلاشمان را بکنیم تا به امتیازات کامل دست پیدا کنیم.

سرمربی پرسپولیس در مورد محروم کردن تماشاگران این تیم گفت: من در کشورهای زیادی کار کردم. طبیعی است که با این اتفاقات با روش های مختلفی برخورد می شود. این یک مجازات خیلی سنگین بود برای هواداران. هم اینکه بازیکنان را جریمه کنند و هم هواداران را یک مجاز سخت است. به نظرم باید جریمه نقدی برای هواداران و یا باشگاه در نظر گرفته می شد. در آن بازی تماشاگران زیادی بودند که بخش عمده آنها طرفداران تراکتورسازی به شمار می رفتند و نمی شود تقصیرات را به گردن پرسپولیسی ها انداخت.