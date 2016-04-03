برگزاری اولین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهین نیکوگفتار در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه، گفت: این نمایشگاه و فن بازار با حضور بالغ بر ۷۰ شرکت فعال در حوزههای مرتبط از قبیل شرکتهای دانش بنیان، موسسات تولید کننده محصولات
سلولی، ارائه دهندگان خدمات علوم سلولی، تولیدکنندگان تجهیزات و مواد آزمایشگاههای سلولی، تولیدکنندگان اتاق تمیز (Room)، موسسات خیریه حامی درمان بیماران سرطانی و بیماریهای صعب
العلاج مبتنی بر دانش و فناوری های سلول های بنیادی، صاحبان سرمایه و صنایع بزرگ دارویی به عنوان خریداران ایدهها و نوآوری های پژوهشگران جوان و شرکت های دانش بنیان نوپا برگزار میشود.
وی افزود: برای برگزاری هر چه بهتر اولین دوره از نمایشگاه و فن بازار در حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی از مدیران ارشد و تصمیم سازان سطح ملی جهت بازدید از نمایشگاه و استماع نقطه
نظرات شرکت کنندگان دعوت به عمل آمده است.
سرپرست بخش نمایشگاهی اولین نمایشگاه و فن بازار حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، در ادامه تصریح کرد: همچنین از تمام فعالان این حوزه جهت حضور و ارائه دستاوردها، محصولات و ایدهها
دعوت به عمل می آید.
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