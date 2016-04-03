طنز جزئی از فرهنگ دموکراتیک ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،«مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا از موضع ترکیه در انتقاد از پخش برنامه‌ تلوزیونی طنز از یکی از شبکه‌های تلویزیونی آلمان درباره «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور به شدت انتقاد کرد.

وی گفت: ما باید برای آقای اردوغان این موضوع را روشن کنیم که در کشور ما دموکراسی حاکم است. سیاستمداران باید برنامه‌های طنز را بپذیرند و این موضوع حتی شامل رئیس‌جمهور ترکیه هم می‌شود.

وی برنامه طنز را جزئی از فرهنگ دموکراتیک اروپا خوانده و خطاب به اردوغان گفت: شما یک گام بیشتر رفته‌اید. شما نمی‌توانید چنین کاری بکنید.

گفتنی است «مارتین اردمان» سفیر آلمان در آنکارا برای ارائه توضیحات درباره علت پخش ویدئویی در برنامه طنز "اکسترا ۳" در شبکه ان.دی.آر در هفدهم مارس ۲۰۱۶، به وزارت خارجه ترکیه احضار شد.

در این ویدئوی یک دقیقه و ۵۲ ثانیه‌ای، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه درباره سیاست‌هایش در قبال پناهجویان، سرکوب آزادی بیان در کشور و اتهامات وارده مبنی بر حمایت از نیروهای داعش با آواز مورد تمسخر قرار گرفته بود.

این ویدئو در حالی منتشر شده است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان فعالانه با ارائه امتیازاتی درصدد جذب کمک ترکیه برای مدیریت بحران مهاجرت در اروپا است.