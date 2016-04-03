خوش شانسی است یا عملکرد کادر فنی مهم سه امتیاز بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری پس از پیروزی ۳ بر ۲ پرسپولیس برابر سیاه جامگان در رابطه با این بازی گفت: به هر حال این مسابقه را بردیم و از کسب این پیروزی خوشحالیم.

وی در پاسخ به این سئوال که پرسپولیس ۱۰ نفره نتایج بهتری می گیرد، گفت: به هر حال خوش شانسی است یا عملکرد فنی تیم، بهتر است کارشناسان در این باره نظر بدهند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان در رابطه با آخرین وضعیت تمدید قرارداد برانکو تصریح کرد: فعلا ما از کسب این پیروزی خوشحالیم اما کارهای تمدید قرارداد برانکو نیز در حال پیگیری است.