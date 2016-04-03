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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹

علی اکبر طاهری:

خوش شانسی است یا عملکرد کادر فنی مهم سه امتیاز بود

خوش شانسی است یا عملکرد کادر فنی مهم سه امتیاز بود

سرپرست باشگاه پرسپولیس ضمن ابراز رضایت از عملکرد فنی سرخپوشان گفت: از کسب سه امتیاز دیدار برابر سیاه جامگان خوشحالیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری پس از پیروزی ۳ بر ۲ پرسپولیس برابر سیاه جامگان در رابطه با این بازی گفت: به هر حال این مسابقه را بردیم و از کسب این پیروزی خوشحالیم.

وی در پاسخ به این سئوال که پرسپولیس ۱۰ نفره نتایج بهتری می گیرد، گفت: به هر حال خوش شانسی است یا عملکرد فنی تیم، بهتر است کارشناسان در این باره نظر بدهند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان در رابطه با آخرین وضعیت تمدید قرارداد برانکو تصریح کرد: فعلا ما از کسب این پیروزی خوشحالیم اما کارهای تمدید قرارداد برانکو نیز در حال پیگیری است.

کد مطلب 3589694

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