انحراف۳۰۰ درصدی شهرداری از بودجه پیاده راه تا برگزاری نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی وپنجمین جلسه شورای شهر رشت در حالی عصر یک شنبه در صحن علنی شورا برگزار شد که این نشست نخستین جلسه شورا در سال جدید بود.

در ابتدای این جلسه رییس شورای شهر رشت به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و خطاب به مدیران شهری خواست تا پیام معظم له را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و ضمن پرهیز از اتلاف هزینه ها، از انجام برنامه های غیر ضرور که بار مالی برای شهرداری دارد، اجتناب کنند.

محمدعلی رفیعی نوده حضور وزیر مسکن و راه و شهرسازی در مراسم افتتاح پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری رشت را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد وزیر مسکن به وعده های خود جامه عمل پوشانده و بودجه دولتی را که به منظور اجرای پروژه سند باز آفرینی شهر رشت وعده داده است، محقق کند.

وی همچنین از صبوری و مشارکت شهروندان و بخصوص کسبه محدوده بازار در زمان اجرای پروژه پیاده را تقدیر و ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه، صنعت توریسم در مرکز استان رونق یابد.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود از نشست مطبوعاتی اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه خبر داد و افزود: رسانه های خبری همراه همیشگی ما مسئولان هستند و روز سه شنبه ۱۷ فروردین اولین نشست مطبوعاتی شورا و اصحاب رسانه برگزار می شود.

انحراف ۳۰۰ درصدی شهرداری از بودجه مصوب پیاده راه

در ادامه این جلسه، یکی از اعضای شورا در نطق پیش از دستور به بی ثباتی مدیریت شهری در مجموعه شهرداری اعتراض کرد و گفت: روند جابجایی مدیران و حتی کارکنان تا آخرین روزهای سال گذشته موجب شده شهرداری رشت رکورد دار در بی ثباتی مدیریت شهرداری شود.

محمود باقری خطیبانی به فشارهای برخی اعضای شورا برای جابجایی برخی مدیران اعتراض کرد و با اشاره به افتتاح پیاده راه میدان شهرداری افزود: مخالفت بنده مبنی بر تخصیص نیافتن بودجه برای این پروژه در بودجه سال گذشته بود و شاهد انحراف از بودجه برای تامین اعتبار پروژه ای بودیم که نه تنها زیرساخت های آن فراهم نشده بلکه شاهد ۱۲میلیارد اختلاف در هزینه کردها بوده ایم.

وی به اجرای کف پوش سیمانی به جای سنگفرش و انحراف ۳۰۰ درصدی از بودجه مصوب شورا در خصوص این پروژه نیز اعتراض کرد و یادآور شد: شعار و اهداف شورای چهارم حل مشکل رودخانه ها، بازگشایی برخی معابر کلیدی و مشکل دپوی زباله در سراوان و بحران دریاچه عینک بود که با وجود تخصیص اعتبار اقدامی صورت نگرفته است.

این عضو شورا همچنین عملکرد شرکت پیمانکار مجری پیاده راه را شبهه دار ذکر کرد و افزود: چرا شرکت فرنهاد در نیمه راه کنار گذاشته شد و شرکت مل شیر که گفته می شود به شهردار متصل است، جایگزین می شود!؟

در ادامه جلسه یکی دیگر از اعضای شورا افتتاح پیاده راه فرهنگی را حرکتی ماندگار برای شهر رشت توصیف و تصریح کرد: شادی و رضایت شهروندان را به واسطه افتتاح این طرح می توان دید.

رضا موسوی روزان از کسبه و بازاریان رشت و همه شهروندان که در زمان اجرای این پروژه با شهرداری همراهی داشتند، تقدیر کرد.

نامناسب بودن مکان ایجاد پارکینگ طبقاتی

در ادامه یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر رشت، لوایح و نامه های ارسالی قرایت شد که یکی از این لوایح مربوط به تهاتر زمینی در محدوده شریعتی در گذر میخچی کوچه زرین پر به منظور ایجاد پارکینگ طبقاتی بود.

معاون عمرانی شهرداری در توضیح این لایحه گفت: پس از اجرای پیاده راه ایجاد پارکینگ بیش از گذشته احساس می شود لذا زمین مذکور توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.

فرامرز جمشید پور ادامه داد: این زمین که حدود هزار و ۳۹ متر مربع مساحت دارد، چون از سمت باقرآباد نیز دسترسی دارد برای این پروژه درنظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: شهرداری با مالک زمین وارد مذاکره شده و با توجه به بدهی یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومانی وی به شهرداری به خاطر عوارض نوسازی و همینطور قیمت کارشناسی زمین و به روز محاسبه شدن بدهی وی، در صورت تصویب شورا، با مالک تهاتر می شود.

یکی از اعضای شورا در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: هر چند زمین فوق با توجه به محدوده بازار در مکان مناسبی قرار دارد اما، دسترسی به آن با توجه به بسته شدن خیابان شریعتی و ورودی محور تختی قابل دسترسی برای شهروندان نیست.

اسماعیل حاجی پور افزود: به صرفه نیست شهرداری برای ایجاد پارکینگ شخصا اقدام کند بلکه سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند در این باره وارد عمل شوند.

وی به موقعیت زمین در جوار سرای میخچی اشاره و تاکید کرد: با توجه به میراثی بودن محدوده، میراث فرهنگی اجازه ارتفاع زیاد برای ایجاد پارکینگ طبقاتی را به شهرداری نخواهد داد.

معاون عمرانی شهردار رشت در پاسخ به توضیحات حاجی پور گفت: قرار نیست شهرداری شخصا پارکینگ ایجاد بلکه شهرداری زمین مذکور را شناسایی کرده و با توجه به بدهی مالک به شهرداری، تهاتر انجام می شود.

جمشید پور افزود: همچنین قرار است برای ساخت این پارکینگ در قالب یک بسته سرمایه گذاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی تهاتر شود.

پس از این توضیحات، دوفوریت این لایحه رای نیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی شورا ارجاع شد.