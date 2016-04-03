اقتصاد مقاومتی تنها مسیر نجات بخش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان تأکید کرد: با توجه به شعار سال جاری رهبری باید برای عملیاتی شدن این امر و تحقق آن در راستای تسهیل موانع تولید، تقویت اشتغال، ایاد کسبوکار و رشد سرمایهگذاری در استان تلاش کرد و این طرح باید با عزم راسخ تداوم یابد و در این خصوص همه مدیران، دستگاههای اجرایی، نخبگان، متخصصان، دانشگاهیان، رسانهها، صداوسیما و آحاد مردم بهخصوص برای تحقق مشارکتهای مردمی در حوزه فعالیتهای اقتصادی با همه ظرفیت پایکار بیایند، چراکه تنها مسیر نجاتبخش اقتصاد ما تحقق اقتصاد مقاومتی است.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند ابلاغ کردهاند، تصریح کرد: رشد بهرهوری ازجمله تأکیدات است که دستگاههای اجرایی باید روی رفع موانع عدم تحقق بهرهوری برنامهریزی کنند.
فلاح تأمین امنیت غذایی و درمانی را از دیگر محورهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و بیان کرد: مازندران در تولید بسیاری از محصولات باغی، زراعی و آبزیپروری و تأمین امنیت و سلامت غذایی کشور نقش و جایگاه خاصی دارد و در حوزه درمان نیز با توجه به اجرای طرح تحول سلامت در وضع مطلوبی به سر میبرد، گرچه همواره باید نسبت به ارائه خدمات هر چهبهتر در مراکز درمانی و رفع مشکلات برخی بیمارستانها تلاش شود.
رئیس شورای اداری مازندران صرفهجویی را از دیگر تأکیدات مهم مقام معظم در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این سیاستها باید هزینههای جاری دستگاههای اجرایی را بهشدت کاهش دهیم.
فلاح بابیان اینکه امیدواریم در سال جاری رونق اشتغال و فضای کسبوکار سرفصل فعالیتهای همه دستگاههای اجرایی گامهای مؤثری برداریم.
وی با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به نقش رسانهها، آموزشوپرورش، صداوسیما، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی مدیران در جهت روانسازی و تسهیل مشکلات در همه بخشها در سال جاری با عزم راسخ و جدی اهتمام کنند.
فلاح بابیان اینکه پنج درصد از رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه پنجم توسعه از طریق افزایش بهرهوری تحقق مییابد، اذعان داشت: تنها راه توسعه اقتصادی استان، انجام سرمایهگذاریهای مؤثر و ایجاد بهرهوری است.
وی با توجه وجود بالغبر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرحهای نیمهتمام در کشور تصریح کرد: واگذاری طرحها بر اساس قانون به بخش خصوصی از سوی دستگاههای اجرایی یک ضرورت است و با هرگونه اهمال در این مسیر برخورد خواهد شد.
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