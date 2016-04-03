به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بنچاری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش گردشگری دریایی است و امسال نیز شاهد استقبال خوبی از برنامه‌های این بخش بودیم.

وی با اشاره به اجرای گشت و تور دریایی در بنادر استان بوشهر، اضافه کرد: بیش از سه هزار و ۴۴۹ شناور در سطح استان بوشهر طی ایام نوروز به ارائه خدمات در زمینه گشت‌های دریایی پرداختند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: گشت و مسافرت دریایی از ۲۵ اسفندماه تا ۱۴ فروردین برگزار شد که در مجموع بیش از ۴۴۰ هزار نفر از گشت دریایی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: دو هزار و ۱۳۴ قایق تفریحی و ۳۰ شناور مجوز تردد در بندر بوشهر را دریافت کردند و در جزیره خارگ به ۵۴ شناور برای جابجایی مسافران دریایی مجوز ارائه شد.

بنچاری از جابجایی حدود ۱۰ هزار نفر بین شهرهای بوشهر و جزیره خارگ خبر داد و افزود: در خارگ چهار هزار و ۷۶ نفر با استفاده از ۱۱۶ شناور در تفریحات دریایی شرکت کردند.

وی از اعزام حدود۲۳۰ هزار نفر از طریق گشت‌های دریایی بندر بوشهر خبر داد و اظهار کرد: در بندر گناوه نیز بیش از ۱۷۶ هزار ۴۱۴ نفر با یک‌هزار و ۹۰ شناور به گشت‌های تفریحی دریایی اعزام شدند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اجرای گشت‌های دریایی در بنادر دیلم، کنگان، عسلویه، دیر و دیگر نقاط بندری استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه گشت‌های دریایی در بوشهر بدون حادثه برگزار شد.