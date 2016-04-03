نیروگاه زباله سوز آمل نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرسلیمانی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر آمل، اظهار داشت: با توجه به شعار سال ۹۵ امیدواریم که بتوانیم پروژه‌های خوبی را درسال جاری در سطح شهر عملیاتی کنیم.

وی بابیان اینکه نگاه ویژه به آسفالت وزیباسازی شهری از اولویت‌های شهرداری آمل بوده است، گفت: در سال گذشته با مشکلات سنگین اقتصادی روبه‌رو بودیم و تمام تلاش خود را بکار گرفتیم تا حقوق پرسنل خود را پرداخت کنیم و نگاهی هم به کارهای عمرانی در شهر داشته باشیم.

شهردار آمل با اعلام نگاه ما در سال گذشته بدهکار نبودن شهرداری با توجه به مشکلات اقتصادی بود، بیان داشت: سال ۹۵ سالی بدون حادثه وتنش در شهرداری آمل خواهد بود و مجموعه شهرداری و سازمان‌های وابسته تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان به کارخواهند گرفت.

این مسئول با اشاره به صحبت‌های یکی از اعضای شورا در خصوص دو منطقه شدن شهرداری آمل، گفت: در سال ۹۵ دو منطقه‌ای کردن شهرداری آمل انجام نخواهد شد و به دلیل ترس بعضی از نگاه‌ها ترجیح می‌دهم تا با یک منطقه‌ای به کار خود درمجموعه شهرداری ادامه دهم و انشاالله در سال آینده شهردار و شورای شهر جدید بتوانند این کار را صورت دهند.

شهردار آمل خاطرنشان کرد: پروژه خیابان امام رضا (ع) آمل جزو دغدغه‌های ما بوده و طرح تعریض این خیابان دردستور کار قرار دارد و درمجموعه شهرداری و شورای شهر خط قرمز ما خدمت‌رسانی به شهروندان بوده است.