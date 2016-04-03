تاکسیرانی اهواز به سرعت خود را به خودروهای اروندی مجهز کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر امروز یکشنبه در اولین جلسه شورای شهرداری اداری اهواز عنوان كرد: امیدوار هستیم تا در سال جاری پروژه های عمرانی خلاقانه ای و برای اولین بار در سطح كشور در شهر اهواز انجام بگیرد.

وی افزود: فعالیت های عمرانی و فرهنگی صورت گرفته در سطح شهر اهواز باید بر اساس پتانسیل های موجود انجام بگیرد و ما به سمت و سوی فعالیت های نوآورانه حركت كنیم.

مقتدایی با اشاره به انجام ١٧ طرح خلاقانه در خوزستان در سال گذشته عنوان كرد: شهروندان تلاش مسئولان را تنها زمانی كه در قالب پروژه های عمرانی در بخش های مختلف نمود پیدا می كند، می بینند. هیچ شهروندی انتظار ندارد كه مسئولان فراتر از اختیارات قانونی خود عملی انجام دهند.

استاندار خوزستان گفت: انجام پروژه های موفق عمرانی بیانگر و نشان دهنده شخصیت یك مدیر است.

وی افزود: هر شهر كوچك و یا بزرگ باید از حداقل خدمات شهری برخوردار باشد. مسئولان تلاش كنند تا اختلاف طبقاتی موجود از لحاظ نظم، انظباط، پویایی و رفاه شهری را در مناطق مختلف كاهش دهند. خدمات ارائه شده از سوی شهرداری در مناطق مرفه نشین و حاشینه نشین باید یكسان سازی شود.

استاندار خوزستان با بیان اینكه شهرداری اهواز باید الگویی برای كل استان باشد گفت: در این زمان برایندها در زمینه خدمات شهری مناسب نیست. جمع آوری پسماند منازل در سه نوبت در تنها یكی از مناطق شهر یك عارضه محسوب می شود.

مقتدایی با اشاره به مزاحمت های ایجاد شده از سوی متکدیان در تقاطع های شهر اهواز گفت: این مسئله باید به صورت جدی بررسی و راهكارهایی برای رفع آن ارائه شود.

وی اظهار كرد: تنها قسمتی از حل مشكلات شهری به اعتبار مالی برمی گردد. مسئولان باید از تخصص و تجربه خود برای حل مشكلات استفاده كنند. یكی از مشكلات اساسی ما این است كه مدیران برنامه ندارند و فعالیت های خود را عمدتا بر روی برنامه های كوتاه مدت و آن هم به صورت مقایسه ای با مدیر سابق به پیش می برند.

استاندار خوزستان با اشاره به عام المنفعه بودن سیستم شهرداری عنوان كرد: همه هزینه های این سازمان از درآمد شهروندان تامین می شود و همین مسئله وظایف شهرداران را بسیار سنگین تر می كند.

مقتدایی گفت: سازمان تاكسیرانی و فرودگاه اهواز باید هر چه سریعتر ناوگان خود را به خودروهای اروندی تجهیز كنند. به هیچ عنوان نباید خودروی چینی وارد استان كرد.

وی تصریح كرد: از این پس در هر جلسه شورای اداری باید به نماینده یكی از رسانه های استان اجازه سخنرانی داد.

