شهر اهواز فاصله بسیاری با سایر كلانشهرهای كشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی عصر امروز در اولین شورای اداری شهر اهواز عنوان كرد: مسئولان باید تلاش كنند تا پروژه های ماندگاری را به ثبت برسانند. سال گذشته به رغم كمبود اعتبارات دولتی، فعالیت های شاخصی در سطح شهر انجام گرفت.

وی افزود: فعالیت های عمرانی صورت گرفته در شهر اهواز بر روی سایر شهرستان های استان تاثیر گذار است و به عنوان یك الگو محسوب می شود.

شهردار اهواز اظهار كرد: خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و نبود منابع پایدار مالی باعث شده تا این شهر فاصله بسیاری با سایر كلانشهرهای كشور داشته باشد.

وی تصریح كرد: البته در سال های گذشته دوران ركود را هم پشت سر گذاشتیم و در این دوران با كمبود اعتبارات دولتی دست و پنجه نرم می كردیم. از طرفی ادارات دولتی هم توان پرداخت مطالبات شهرداری را نداشتند. امیدوار هستیم در سال جاری با چنین مشكلاتی كمتر مواجه شویم.

محمد صفری معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز نیز با حضور در این جلسه عنوان كرد: در سال های اخیر پروژه های عمرانی بسیاری در دستور كار شهرداری اهواز قرار گرفت. در بخش احداث پل های رودخانه ای یكی از بزرگترین گره های ترافیكی شهر كه همان پل شهید دقایقی بود با تعریض دو باند به صورت كامل مرتفع شد. این پروژه در بین شهروندان بازخورد خوبی برجای گذاشت.

وی افزود: در بخش تقاطع های غیر همسطح نیز تمركز فراوانی بر روی رینگ پل پنجم صورت گرفت. در همین راستا و برای اولین بار شهر اهواز یك مسیر بزرگراهی بدون توقف داشته است.

صفری با اشاره به پیشرفت فیزیكی مناسب تقاطع جوادالائمه گفت: این پروژه در مرحله آسفالت كشی قرار دارد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار كرد: پروژه میدان شهید بندر نیز تا كنون ۱۴درصد پیشرفت فیزیكی داشته و تا پایان سال جاری نیز پل اصلی آن به بهره برداری می رسد.