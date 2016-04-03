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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

حادثه تصادف در دزفول ۲ نفر را به کام مرگ فرستاد

حادثه تصادف در دزفول ۲ نفر را به کام مرگ فرستاد

دزفول- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: حادثه تصادف در دزفول در روز یکشنبه به مرگ دو تن و مصدوم شدن دو نفر دیگر منجر شد.

فریدون جعفریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصادف که جزئیات آن در دست پیگیری است عصر امروز در کمربندی مهاجرین شهر دزفول بین دو خودروی سواری رخ داده است.

وی افزود: در این حادثه تصادف یک نفر از سرنشینان خودرو در در دم جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز در مسیر انتقال به بیمارستان دزفول کشته شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: یکی از دو مصدوم این حادثه در حال حاضر تحت درمان پزشکی قراردارد اما دیگر مصدوم این حادثه وضعیت مطلوبی ندارد.

جعفریانفر یادآور شد: اطلاعات تکمیلی در خصوص این حادثه در دست پیگیری است.

 

کد مطلب 3589750

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