حادثه تصادف در دزفول ۲ نفر را به کام مرگ فرستاد

فریدون جعفریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصادف که جزئیات آن در دست پیگیری است عصر امروز در کمربندی مهاجرین شهر دزفول بین دو خودروی سواری رخ داده است.
وی افزود: در این حادثه تصادف یک نفر از سرنشینان خودرو در در دم جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز در مسیر انتقال به بیمارستان دزفول کشته شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: یکی از دو مصدوم این حادثه در حال حاضر تحت درمان پزشکی قراردارد اما دیگر مصدوم این حادثه وضعیت مطلوبی ندارد.
جعفریانفر یادآور شد: اطلاعات تکمیلی در خصوص این حادثه در دست پیگیری است.
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