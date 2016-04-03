به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۵۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. میثم مجیدی(۳۲) برای استقلال تهران و فرشاد سالاروند (۷۳) برای استقلال خوزستان گل زدند.

نیمه اول این دیدار خوب و باسرعت بالا پیگیری شد که دو تیم موقعیت های زیادی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند. شاگردان مظلومی که صدرنشین لیگ برتر بودند برای تداوم صدرنشینی وارد زمین شدند اما در همان دقایق ابتدایی با یک بدشانسی مواجه شدند. محسن کریمی که یکی از خوب های استقلال در این فصل بود در دقیقه ششم بازی به خاطر مصدومیت جای خود را به مومنی داد.

با این حال شاگردان مظلومی از موقعیت هایی که داشتند بهتر استفاده کردند و در دقیقه ۳۲ ارسال خوب خسرو حیدری را میثم مجیدی با پروازی بلند به گل برتری آبی های تهران تبدیل کرد.

استقلال خوزستان که از امتیاز میزبانی برخوردار بود صاحب چند موقعیت خوب برای گلزنی شد که در دو مورد وحید طالب لو با واکنش های خوبش مانع از بازشدن دروازه استقلال شد. در دقایق پایانی نیمه اول استقلال خوزستان صاحب یک موقعیت خوب دیگر شد که ضربه مهاجم این تیم را میثم مجیدی برگرداند تا دروازه بسته بماند.

نیمه دوم هم هر دوتیم فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند و به جرات می توان گفت یکی از بهترین بازیهای فصل پانزدهم لیگ برتر بود. استقلال تهران که قصد داشت برای رسیدن به پیروزی و تداوم صدرنشینی اش از تک گل زده محافظت کند دقایق ابتدایی نیمه دوم را به کنترل بازی پرداخت اما حملات پرتعداد همنام خوزستانی آنها را وادار به بازی تهاجمی کرد.

استقلال می توانست در دقیقه ۵۱ به گل دوم دست پیدا کند اما ضربه خسرو حیدری به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت. وحید طالب لو در دقیقه ۵۹ با یک واکنش تماشایی موفق شد یک موقعیت گل را از حریف بگیرد.

اما در دقیقه ۷۳ استقلال خوزستان که فوتبال تهاجمی را به نمایش گذاشت توسط فرشاد سالاروند به گل تساوی رسید. این بازیکن در فاصله ای دور و در شرایطی که طالب لو انتظار شوت از راه دور را نداشت با ضربه ای زیبا دروازه آبی های تهران را باز کرد.

در دقایق پایانی هم روند خوب و سرعتی بازی دو تیم ادامه داشت اما در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا پرسپولیس بیشترین بهره را از این تساوی ببرد. استقلال تهران ۴۴ امتیازی شد، استقلال خوزستان ۴۳ امتیازی و پرسپولیس هم با ۴۲ امتیاز در رده سوم ایستاد.