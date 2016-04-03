لیزر انداختن تماشاگران پایانی نداشت/گلزن استقلال خوشحالی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران از سری رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی تماشایی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

* گل های این بازی بسیار تماشایی را فرشاد سالاروند در دقیقه ۷۲ برای استقلال خوزستان و میثم مجیدی در دقیقه ۳۲ برای استقلال تهران وارد دروازه حریف کردند.

* این بازی را اشکان خورشیدی با کمک آرمان اسعدی و سعید قاسمی سوت زد و در آن به حکیم نصاری، دانیال ماهینی و موسی کولی‌بالی (استقلال خوزستان) و خسرو حیدری و پروپچیچ (استقلال تهران) کارت زرد نشان داد.

* استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: فرناندو خسوس، دانیال ماهینی، عقیل کعبی، موسی کولی‌بالی، پیمان شیرزادی، میثم دورقی، حکیم نصاری (۸۰- فیلیپه دوس‌سانتوس)، علی‌اصغر عاشوری (۵۶- فرشاد سالاروند)، حسن بیت‌سعید، فرشاد جانفزا (۶۵- امید سینگ) و رحیم زهیوی بازی کرد.

* استقلال تهران نیز با ترکیب: وحید طالب‌لو، میلاد فخرالدینی، هرایر مگویان، حنیف عمران‌زاده، میثم مجیدی، امید ابراهیمی، عادل شیحی، فرشید اسماعیلی، خسرو حیدری (۶۲- بهنام برزای)، محسن کریمی (۸- مهدی مومنی) و پروپچیچ در برابر حریف صف آرایی کرد.

* قبل از آغاز بازی، ماموران نیروی انتظامی وقتی دیدند تماشاگران دو تیم نزدیک به هم نشسته‌اند و کری شدیدی بین آنها وجود دارد، هواداران را از هم جدا کردند.

* در ورزشگاه الغدیر اهواز با اهتمام مسئولان، یک جایگاه بزرگ برای شهدای مدافع حرم ایجاد شده و عکس این شهدا نصب شده بود.

* میثم مجیدی در این بازی گل استقلال تهران را به ثمر رساند. جالب است که بدانید مجیدی در این فصل دو گل زده که هر دو گل به استقلالی های شهر اهواز بوده و هر دو گل هم در اهواز به ثمر رسانده است. مجیدی فصل گذشته را در استقلال خوزستان بازی کرد و به همین دلیل بعد از گل زده خوشحالی نکرد.

* گل استقلال تهران در دقیقه ۳۲ توسط میثم مجیدی به ثمر رسید. ضربه آزاد استقلالی های تهران پس از چند رفت و برگشت به خسرو حیدری رسید و سانتر خسرو حیدری را میثم مجیدی با یک ضربه سر به گل تبدیل کرد تا به تیم سابقش گلزنی کند.

* گل استقلال خوزستان نیز در دقیقه ۷۳ به ثمر رسید. پاس حکیم نصاری در میانه میدان به فرشاد سالاروند رسید و این بازیکن از راه دور ضربه ای فوق العاده ای زد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در این بازی حساس، کاپیتان های هر دو تیم غایب بودند. سید مهدی رحمتی و محمد طیبی کاپیتان های دو تیم که از این بازی محروم هستند ولی با حضور در ورزشگاه الغدیر اهواز از نزدیک این بازی تماشا کردند.

همراهی هواداران فولاد با هواداران استقلال خوزستان برای تشویق تیم اهوازی در این بازی به وضوح دیده می شود. آنها به شدت تیم استقلال خوزستان را تشویق کردند و انصافا شاگران ویسی بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

* یکی از نکات منفی این بازی استفاده فراوانی هواداران از لیزر بود به گونه ای که وحید طالب لو در دقیقه ۴۰ بازی به سمت نیمکت تیمش رفت و از کادر فنی این تیم خواست بابت نور لیزر ممتد تماشاگران به مسئولان برگزاری بازی اعتراض کنند. سرپرست موقت استقلال هم با ناظر بازی در این باره صحبت کرد. این وضع تا آخر بازی ادامه داشت.

* داور بازی در حالی سوت پایان این دیدار را زد که بازیکنان استقلال‌خوزستان در موقعیت حمله بودند به همین دلیل بسیار عصبانی شدند. با این حال عبدالله ویسی بلافاصله بعد از سوت پایان بازی به زمین رفت و بعد از خوش و بش با حنیف عمران‌زاده با اشکان خورشیدی دست داد تا به نوعی نشان بدهد که تیمش اعتراضی به تصمیم داور ندارد.