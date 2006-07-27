صداي فريادهاي حق طلبانه در صداي بمب و موشك گم نمي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، خانه موسيقي نيز در پي وقايع اخير و كشتارهاي بي رحمانه مردم از سوي صهيونيست ها در لبنان بيانيه اي صادر كرد .

در اين بيانيه چنين آمده است : اينك نغمه هاي صلح ، آواهاي گوشنواز محبت و آوازهاي دل آنگيز قمريان عاشق در زير چكمه ها و تازيانه هاي دژخيمان و متجاوزان به حريم مقدس انسانيت مخدوش شده است ، اما نه تنها موسيقي بلكه صداي فريادهاي حق طلبانه قربانيان جنگ نيزهرگز در صداي مهيب بمب و موشك گم نمي شود .

اين صداي شكستن هيبت و هيمنه انسان امروز است كه در نبود عدل و انصاف و شرافت انساني به گوش مي رسد و اين صدا، من ، تو و مارا به ياري مي طلبد تا با همه وجود در طرد بي عدالتي ها و جنگ و جدل ها بكوشيم و صلح و همنشيني مسالمت آميز را بجوييم .

جنگ افروزان تبهكار ضد بشر در همه تاريخ شكست خوردگان سرخورده اي هستند كه همواره نفرين و تنفر نثارشان خواهد بود.

بدون شك همه هنرمندان و فرهيختگان جهان امروز و همه نغمه پردازان و نواسازان صلح و دوستي نفرت ابدي خودرا از اين كشتار جمعي انسانهاي بي گناه ابراز خواهند كرد ؛ خانه موسيقي و موسيقيدانان و هنرمندان نغمه پرداز اين خانه نيز همصدا با هنرمندان جهان، عاملان و مسببان جنگ خاورميانه و تجاوزصهيونيست ها را به لبنان محكوم و خواستار استقرار هرچه سريعتر صلح در خاورميانه و استحقاق حقوق همه ملت ها از جمله ملت فلسطين و لبنان براساس موازين و اصول انساني است .