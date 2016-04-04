پیست ورزشگاه شهید حیدریان قم در معرض آسیب قرار گرفته است

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت پرافتخار دوومیدانی استان قم درسال های اخیر باوجود موانع، مشکلات و محدودیت‌های بسیار زیادی که پیش روی خود داشته با پیگیریهای شبانه روزی اعضای زحمتکش خود توانسته موفقیت‌های چشمگیری در سطح کشور و آسیا و رقابت‌های بین‌المللی به دست آورد.



وی افزود: وجود اختلاف بین آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و اداره کل ورزش وجوانان، پیست خاکی و ناهموار ورزشگاه شهید حیدریان، حدود ۵ سال تحمل مسافت بسیار زیاد ورزشگاه یادگار امام و لغو متعدد تمرینات هیئت به دلیل تمرینات و مسابقات یک باشگاه ظاهراً خصوصی بخشی از مشکلات هیئت دو و میدانی تاکنون بوده است.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم، گفت: در این مدت صرف هزینه‌های بسیار زیاد ایاب و ذهاب و اتلاف وقت ورزشکاران و مربیان صدمات بزرگی به رشته پایه و مادر زد که هیئت دو و میدانی به امید اتمام پروژه پیست ورزشگاه حیدریان این مشکلات را به جان خرید و دم نزد.



رضایی بیان داشت: متأسفانه با شروع تمرینات در پیست تارتان ورزشگاه شهید حیدریان و انتقال تمرینات به این ورزشگاه امیدوار بودیم که بانوان دو و میدانی کار هم بتوانند همچون آقایان از این پیست بهره‌مند شوند اما متأسفانه به یک باره این محیط را به معرض اجاره گذاشته شد و امیدهای ورزشکاران را ناامید کرد.



وی عنوان کرد: درسال ۹۴ بارها مشکلات ورزشگاه یادگار این بار در ورزشگاه مرکزی شهر و توسط مستأجر پیست و چمن تکرار شد و برنامه انتقال تمرینات دختران دو و میدانی کار با وجود پیگیری‌های بسبار زیاد محقق نشد و عملا دو و میدانی دختران قمی به حالت تعطیل درآمد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر شرایط پیست دو و میدانی ورزشگاه حیدریان نامناسب است و بخش‌هایی از آن آسیب دیده و نحوه استفاده و بهره برداری از آن سبب شده سلامت پیست در معرض خطر قرار گیرد.



رضایی افزود: این پیست از ابتدا هم کیفیت خوبی نداشت اما با همین کیفیت حداقل ۱۰ سال دیگر باید به این وضع دچار می‌شد که به دلیل بهره برداری نادرست دچار وضعیت بدی شده و واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی به هرقیمتی، مساوی با نابودی آن و در نتیجه نابودی رشته‌های ورزشی مرتبط است.