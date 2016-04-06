شهاب میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید بازی رایانه‌ای «من یک سربازم» خبر داد و افزود: این بازی به مقابله با جنگ نرم می‌پردازد. این بازی، کاری از گروه «نیکدونه» است که نویسندگی و کارگردانی آن را خود من برعهده داشته‌ام و مدیریت هنری آن با احسان میرزایی بوده که دوره نظامی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده است.

به گفته کارگردان «من سربازم»، این بازی در عین حال که اثری سرگرم کننده است، نوجوانان و جوانان را از استراتژی و شیوه نوین نفوذ دشمن از طریق هنر و فرهنگ، آگاه می‌کند؛ علاوه‌بر آن با توجه به تهدیداتی که از سوی دشمنان بر علیه کشورمان صورت می‌گیرد، این بازی با محتوای آموزشی خود، مخاطبان این حوزه را برای هرگونه حمله فرهنگی و نظامی آماده می‌کند.

میرزایی از تولید و انتشار نسخه‌ای از این بازی برای نوجوانان و جوانان افغان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شخصیت اصلی بازی «Metal Gear Solid V»در شمال افغانستان به ماموریت می‌پردازد، نسخه‌ای از بازی «من سربازم» با عنوان «شیر افغان» برای آگاه سازی جوانان مسلمان کشور همسایه‌مان افغانستان، تولید می‌شود چرا که در این بازی، آنها هم هدف تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته‌اند.

این کارگردان و نویسنده بازی‌های رایانه‌ای گفت: نسخه «شیر افغان»، مخاطبان نوجوان و جوان افغان را با دلاوری‌ها و آرمان‌های سردار مجاهد، شهید احمد شاه مسعود آشنا می‌کند و خوب است در شرایط فعلی، بازی‌سازها به فرهنگ و هنر بومی خود و به چهره‌های شاخص سرزمین‌شان، توجه بیشتری نشان دهند و از قالبی جذاب برای انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان بهره ببرند.

به گفته میرزایی، سال‌هاست دشمنان سعی دارند با تهاجم فرهنگی، نسل جوان را که آینده سازان کشورند نسبت به فرهنگ و اعتقادات بی اهمیت و بی تفاوت کنند و با روش‌های مختلف سعی دارند به داخل کشور نفوذ کنند و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشته و خطرهای آن را هشدار داده‌اند. از طرف دیگر، یکی از مهمترین استراتژی‌هایی که دشمن از آن به عنوان وسیله‌ای برای هجوم فرهنگی به کشورهای در حال پیشرفت، به‌ویژه ایران اسلامی استفاده می‌کند و بارها از این طریق عداوت خود را نشان داده، بازی‌های رایانه‌ای است.

تولیدکننده بازی «پایان گمراهی» با اشاره به این‌که بازی‌های رایانه‌ای، امروزه به پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین ابزار سرگرمی و فرهنگ‌سازی کودکان و نوجوانان در جهان تبدیل شده گفت: بازی‌سازان ما باید هوشیار باشند و برای تولید و توسعه بازی‌هایی با محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی ‌تلاش کنند و به ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان بپردازند.