دوربین طلایی جشنواره «ناشیک» به «دو» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دو» در ادامه حضور جشنواره ای خود در هشتمین دوره جایزه «ناشیک» هند که از ۲۰ تا ۱۷ مارچ برگزار شد در بخش ویژه جشنواره موفق به دریافت جایزه بزرگ دوربین طلایی برای فیلم اول کارگردان شد.

فستیوال «ناشیک» از سال ۲۰۰۸ به ریاست موکش کانری فیلمساز و تهیه کننده هندی برگزار می شود.

پیش از این فیلم سینمایی «دو» موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «سیلک رود» و برنده جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره «تالین» شده است.

مرجان علیزاده مدیریت پخش بین المللی این فیلم را برعهده دارد.

این فیلم سینمایی که با نگاهی به داستان «کفش های خدمتکار» اثر برنارد مالامود نوشته شده است، داستان زن خدمتکاری را روایت می کند که در خانه بهمن کار می کند. بهمن بعد از سال ها زندگی در اروپا به ایران بازگشته و ارتباط عاطفی اش را با زندگی و گذشته اش قطع کرده است و بعد از بازگشت به خانه اش در ایران قصد فروش آن را دارد.

پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، سوگل خلیق، محمد ربانی، سارا قراچه‌داغی، مصطفی زند، پیمان جعفری، سارا پورصبری، الهام شعبانی، سمیه برجی، رضا مسعودی، علی احسانی، جواد فراهانی، امیر جنابی، مهرانه مهین ترابی، محمد علی سجادی، ارد زند، سمانه وفایی، منیر شاهین، حسام نورانی، امیر حسین ترابی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم «دو» از هفتم اسفند ماه در سینماهای گروه «هنر و تجربه» اکران شده است.