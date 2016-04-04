دفاتر مسافرتی کرمانشاه با تورهای گردشگری ترکیه لینک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، اصغر رشنو در جلسه ای که با حضور مدیران شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین کرمانشاه در اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد، اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی کرمانشاه باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند پذیرای تورهای مسافران خارجی باشند.

وی افزود: ما از دفاتری که در این حوزه وارد شوند حمایت می کنیم و در استای توانمند سازی آن ها اقداماتی را انجام خواهیم داد.

رشنو حضور شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین را فرصت مناسبی برای آژانس های مسافرتی کرمانشاه دانست و گفت: حرکت به سمت ارائه خدمات به تورهای خارجی درآمدها و منافع زیادی به دنبال دارد و اگر دفاتر ما می خواهند از سود سرشار این بازار استفاده کنند باید رویکرد خود را تغییر دهند.

وی اظهار داشت: توانمند سازی آژانس های مسافرتی کرمانشاه در دستور کار این اداره کل قرار دارد و به زودی با فعال کردن تعدادی از آژانس های توانمند آن ها را با تورهای گردشگری کشور ترکیه لینک خواهیم کرد.

در ادامه «سزایی کورت» مدیر شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین در کرمانشاه نیز اظهار داشت: شرکت ترکیش ایرلاین این توانایی را دارد تا تورهای گردشگری را روانه کرمانشاه کند، اما باید دفاتر خدمات مسافرتی توانایی این را داشته باشند تا از این فرصت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه، متاسفانه تا کنون آژانس های کرمانشاه در این زمینه توانایی چندانی از خود نشان نداده اند، تصریح کرد: آژانس های کرمانشاه باید قابلیت این را داشته باشند که با برنامه ریزی مناسب مسافران و تورهای خارجی را در استان هندل کنند.

کورت ابراز امیدواری کرد: مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با پیشبینی ساز و کارهای مناسب شرایط حضور تورهای گردشگری کشور ترکیه را در استان فراهم کنند.

گفتنی است، در استان کرمانشاه ۴۴ آژانس مسافرتی فعال کار می کنند که ۳۳ مورد آن در شهر کرمانشاه فعال هستند.