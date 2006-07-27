پاسخ موشكي حزب الله به جنايات صهيونيست ها / اسرائيل تصميم به افزايش حملات هوايي به لبنان گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع نظامي ارتش رژيم صهيونيستي گفت كه مبارزان حزب الله لبنان امروز 40 فروند موشك به شهرك هاي شمال فلسطين اشغالي شامل معالوت و صفد و كرمئيل شليك كرده اند.

در همين حال، راديوي رژيم صهيونيستي گزارش داد كه كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي در جلسه امروز با اكثريت اعضاي خود افزايش حملات هوايي به لبنان را تاييد كرده است.

از سوي ديگر، پليس لبنان گزارش داد كه درحملات امروز ارتش رژيم صهيونيستي به مركز شهر صور و يك روستا در نزديك اين شهر در جنوب لبنان دو شهروند زن لبناني به شهادت رسيدند.

پليس لبنان دراين باره افزود كه يك موشك جنگنده هاي ارتش رژيم اشغالگر قدس به خانه اي در روستاي ياد شده اصابت و باعث انهدام آن و شهادت يك زن شد.

كشتي هاي جنگي اسرائيل نيز مناطق مشرف به منطقه ناقوره را هدف حمله خود قرار دادند كه مركز كل فرماندهي نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل مستقر درجنوب لبنان دراين منطقه قراردارد.

ارتش رژيم صهيونيستي پيشتر نيز در سلسله حملات هوايي و توپخانه اي ديشب خود به جنوب و شرق لبنان پنج نفر از جمله چهار غيرنظامي را به شهادت رسانده بود.

شبكه تلويزيوني العربيه نيز لحظاتي پيش از ورود دومين هواپيماي اردني حامل كمك هاي انساني به فرودگاه بيروت خبر داد. اولين محموله كمك ها روز گذشته توسط يك فروند هواپيماي اردني به بيروت منتقل شده بود.