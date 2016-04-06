هادی دمیرچی تهیه کننده برنامه «شب کوک» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این برنامه که آخرین قسمت آن با اتمام ایام نوروز روی آنتن شبکه نسیم رفت، درباره ادامه آن تا شروع سری جدید گفت: در مدت زمانی که قرار است سری جدید روی آنتن برود یک برنامه با مدت زمانی کوتاه پخش می شود که این دو فصل را به هم مرتبط می کند.

وی با اشاره به جزییات این برنامه عنوان کرد: ما اپلیکیشنی برای موبایل قرار داده ایم که شرکت کنندگان فصل بعدی برنامه می توانند از طریق آن ثبت نام کنند و چون ممکن است دایم در این باره سوال داشته باشند از این پس در هفته یک یا دو برنامه با زمانی کوتاه حدودا ۳۰ دقیقه خواهیم داشت که هم توضیحات ثبت نام در این اپلیکیشن داده می شود و هم جنبه سرگرمی دارد و بعضی از قطعات موسیقایی برنامه در آن پخش خواهد شد.

دمیرچی با اشاره به حمایت های دفتر موسیقی و سرود صداوسیما از آثاری که در این برنامه مورد استفاده قرار می گیرند، اظهار کرد: ما می خواستیم در قطعاتی که در برنامه «شب کوک» استفاده می کنیم موازین را رعایت کنیم و دفتر موسیقی صداوسیما در این زمینه از ما حمایت های زیادی را ترتیب داد و حتی یک کارشناس به ما اضافه کرد.

تهیه کننده برنامه «شب کوک» با اشاره به تغییراتی که در فصل بعدی این برنامه وجود خواهد داشت، توضیح داد: موسیقی سنتی در جامعه ما دچار مظلومیت شده است و ما چون این اتفاق را لمس کردیم، خواستیم حوزه های دیگر را هم در برنامه خود داشته باشیم و از موسیقی اصیل و موسیقی های تلفیقی با این حوزه هم بهره بگیریم.

وی ادامه داد: در فصل آینده قطعات برنامه در تمام حوزه های مورد تایید سازمان خواهد بود و البته ارجحیت با حوزه پاپ و موسیقی اصیل است. درواقع سبک های اصیل و تلفیقی نیز به برنامه اضافه خواهند شد.

دمیرچی درباره ترکیب داوران در فصل جدید عنوان کرد: ما بنا داشتیم برای فصل جدید ترکیب داوران را هم تغییر دهیم، با این حال باید جلساتی را با مسئولان شبکه و همچنین با هنرمندان داشته باشیم تا در این حوزه به نتیجه برسیم.

این تهیه کننده در پایان با اشاره به مهلت ثبت نام و انتخاب شرکت کنندگان مسابقه «شب کوک» این تاریخ را ۳۱ شهریور اعلام کرد و گفت: ما بعد از این زمان چند ماه نیاز به طراحی و اجرای دکور داریم چراکه قرار است لوکیشن برنامه بزرگ تر شود و با یک دکور دیگر حاضر شویم و اتفاقات بهتری در برنامه رخ خواهد داد.