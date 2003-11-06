پرسپوليس - برق ، پايان بحران يا تداوم ناكامي ها ؟

به گزارش خبرنگار "مهر" اين ديدار در حالي در ساعت 30/19 فردا در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد كه هر دو تيم 11 امتيازي هستند ولي پرسپوليس به دليل تفاضل گل بهتر ، در مكان ششم بالاتر از برق رده هفتمي قرار گرفته است .

بر هيچ كس پوشيده نيست كه پرسپوليس روزهاي بحراني و دشواري را سپري مي كند ، كسب فقط 2 امتياز از 5 بازي باعث شده كه آن تيم مقتدر روزهاي آغاز فصل به يك مجموعه ناهمگون و پرحاشيه تبديل شود كه در آستانه تعطيلات نيم فصل ، به نظر مي رسد پيروزي در بازي فردا بتواند نقطه پاياني بر اين وضعيت باشد . اما در نقطه مقابل برق با 10 امتيازي كه از 10 بازي اخير خود گرفته ، روزهاي سخت آغاز فصل را به فراموشي سپرده با رسيدن به هماهنگي لازم ، قصد ندارد تا امروز قافيه را به راحتي به سرخ پوشان ميزبان واگذار كند .

برق براي اين ديدار هيچ محروم و مصدومي ندارد ولي در جمع پرسپوليسي ها جدا از محروميت عارف محمدوند ( اخراج در بازي با پاس ) و رضا جباري ( 3 اخطاره ) ، عليرضا امامي فر و محمد محمدي به دليل بيماري ، يونس باهنر به دليل مصدوميت ، اميرحسين اصلانيان و ابراهيم اسدي نيز به علت تنبيه انضباطي از سوي بگوويچ در ميدان حضور نخواهند داشت و وينكو بگوويچ بايد براي پركردن جاي خالي آنها تدابير ويژه اي بيانديشد .

با وجود آنكه علي دائي در 5 بازي اخير تيمش موفق به گلزني نشده اما همچنان بگوويچ اميدوار است كه كاپيتان تيم ملي كشورمان بتواند با ضربات خود شادكامي را به اردوي سرخ ها بياورد ، در كنار وي كادر فني پرسپوليس روي سرعت كاظميان و سلماني و بازگشت عيسي ترائوره به ميدان پس از سپري كردن دوران مصدوميت حساب مي كنند . اما برقي ها هم در اين ميدان حرفهاي زيادي براي گفتن دارند ، ميدان داري محمد مطوري ، گلزني محمد منصوري و جنگندگي عليرضا عباسفرد مواردي هستند كه در كنار هماهنگي تيمي باعث اميدواري محمد احمدزاده مربي شمالي اين تيم شيرازي براي كسب نتيجه مناسب در اين ميدان مي شوند .

به هر حال بايد تا حوالي ساعت 30/21 فردا شب منتظر ماند و ديد كه آيا پرسپوليس مي تواند با پيروزي در اين ميدان بر بحران موجود خويش غلبه كرده و با خيال راحت به تعطيلات نيم فصل برود يا اينكه نوار ناكامي هاي اين تيم همچنان تداوم خواهد داشت .

* نتايج ديدارهاي فصل گذشته :

ديدار رفت (26/7/81) : برق يك ( علي باغميشه 26 ) - پرسپوليس 2 ( رضا جباري 43 و 78 )

بازي برگشت (23/11/81) : پرسپوليس صفر - برق صفر