به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر استان مرکزی، محمد محمدی از امداد رسانی به ۹۰۵ حادثه دیده در ۱۶۶حادثه رانندگی از آغاز طرح امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر این استان در 25 اسفندماه سال گذشته تا پایان طرح در پانزدهم فروردین ماه جاری خبر داد.

وی افزود: در این حوادث ۸۹۳ تن از مسافران مصدوم شدند که ۱۲۲ نفر آنان به مراکز درمانی منتقل و ۵۲ نفر نیز به صورت سرپایی از خدمات درمانی بهره مند شدند.

محمدی ادامه داد: همچنین با آغاز طرح نوروزی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی تا پایان این طرح ۹۴ نفر به صورت از خدمات اسکان اضطراری استفاده کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی با اشاره به فعالیت ۳۱ پایگاه امداد و نجات در سطح استان طی نوروز افزود: ۱۲۰ نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر در ۱۲ پایگاه ثابت، هشت پایگاه سیار، یک پایگاه کوهستان و ۱۰ پایگاه پشتیبانی امداد و نجات، در راستای خدمت رسانی به مسافران نوروزی فعالیت داشتند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی همچنین میانگین زمان حضور نجات گران در صحنه عملیات را طی این مدت، هشت دقیقه و چهار ثانیه اعلام کرد.