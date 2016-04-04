به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: ملتی که میخواهد در راه اعتلای کلمه توحید با استکبار درگیر شده و مقابله کند، باید روی پای خود ایستاده و بر توان داخلی تکیه کند.
وی افزود: ما نیز اگر بخواهیم با استکبار مقابله کنیم و کشور با فشارهای سیاسی، اقتصادی و... گرفتار چالش نشود، باید از درون بجوشیم، یعنی به هویت درونی خود تکیه کنیم که این امر با عمل به شعار سال محقق میشود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور وظیفه حوزههای علمیه را تبیین شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» دانست و گفت: باید مبانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب را برای مردم تبیین کنیم.
وی ادامه داد: شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را نصب العین خود قرار داده و برای تحقق آن قدم برداریم. نباید مطلبی که ولی خدا و نائب عام حضرت ولیعصر(عج) مطرح میکنند بر روی زمین بماند. همه ما در برابر این موضوع مسئول هستیم.
حجتالاسلام جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود همدلی و همبستگی را عامل موفقیت هر مجموعهای عنوان کرد و ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد حوزههای علمیه خواهران در سال ۱۳۹۴ یادآور شد: مرکز در سال گذشته با وجود تمام محدودیتها به ویژه در بخش بودجه، توانست برنامهها و اهداف خود را به خوبی به انجام رساند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور همچنین بر تشکیل بیشتر جلسات میان دستگاهی در این مرکز تأکید کرد و گفت: برای موفقیت باید برنامهای مسنجم، طولانی مدت و هدفمند داشت.
وی افزود: بخشهای مختلف حوزههای علمیه خواهران همانند یک پیکر واحد هستند که همه برای رسیدن به یک هدف واحد قدم بر میدارند. تا افراد یک مجموعه الهی نباشند، نمیتوان به موفقیتی رسید، صرف وجود دستور العمل و بخشنامه کاری را از پیش نمیبرد. البته وجود مقررات و قوانین لازمه هر کار و فعالیتی است.
حجتالاسلام جمشیدی بخش سوم سخنان خود را به بیان مباحث اخلاقی اختصاص داد و خودسازی، توجه به ناظر بودن خداوند متعال و یاری گرفتن از اهلبیت عصمت و طهارت(ع) را عامل پیشرفت انسان در زندگی برشمرد.
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