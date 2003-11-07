اوپك براي مواجه با چالشهاي موجود در بازار نفت فاقد برنامه استراتژيك بلندمدت است

يك كارشناس صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حاليكه كشورهاي عضو اوپك براي رسيدن به منافع خود نياز به استراتژي دراز مدت دارند اما تاكنون نه تنها اين كار را نكرده اند بلكه فقط براي حفظ قيمت مورد نظرخود كه در حال حاضر 22 تا 28 دلاراست ، بازار را قرباني كرده اند.

محمد باقر حشمت زاده افزود: در حال حاضر در اوپك حفظ موجوديت بر تدوين استراتژي بلندمدت اولويت دارد و برهمين اساس اين سازمان به راههاي كوتاه مدتي همانند كاهش سهم خود در بازار اكتفا مي كند.

وي با اشاره به توليد بي رويه نفت كشورهاي غيرعضو اوپك گفت: كشورهاي غير عضو با داشتن 30 درصد ازمخازن نفتي ، 70 درصد بازارنفت دنيا را در اختيار دارند اين در حاليست كه كشورهاي اوپك با دارا بودن 70 درصد مخازن فقط 30 درصد بازار را در دست دارند.

به گفته اين كارشناس ، اين در حاليست كه كشورهاي عضو اوپك به جز ونزوئلا در جذب سرمايه براي توسعه ميادين نفتي خود براي افزايش ظرفيت با مشكلات بسياري مواجه هستند.

وي در پاسخ به اين سووال كه آيا سير نزولي توليد كشورهاي غير عضو اوپك آغاز شده است گفت: در20 سال گذشته هميشه اين نظريه مطرح بوده است كه توليد كشورهاي غيرعضو با كاهش قابل توجهي روبرو مي شود اما اين كشورها با تكنولوژي هاي جديد به طور مداوم منابع خود را توسعه و توليد خود را روزبه روز افزايش داده اند.

