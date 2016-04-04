به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان، جاسم محمدی فارسانی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت همه اقشار مردم لرستان در جشن نیکوکاری گفت: در جشن نیکوکاری امسال ۱۲۰ پایگاه ثابت و سیار در استان لرستان دایر شد.

وی افزود: این پایگاه‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی استان به نیازمندان در ایام نوروز دایر شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان اظهار داشت: در جشن نیکوکاری امسال، تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی ازسوی مردم خیر و نوع‎دوست لرستانی جمع‌آوری شده است.

محمدی فارسانی گفت: تفاوتی که امسال در هفته نیکوکاری مشهود بود، تفکیک زنگ نیکوکاری و جشن نیکوکاری و افتتاح پایگاه های نیکوکاری در سه روز مجزا بود، که علاوه بر ۱۲۰ پایگاه ثابت و سیار در استان، مدارس نیز کمک‌های دانش‌آموزان را جمع‌آوری کردند.

وی گفت: کمک های جمع آوری شده در مدارس در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: استقبال مردم از جشن نیکوکاری در شهرستان‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده است.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه از مبلغ جمع آوری شده بیش از ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال به صورت کالا و یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال نقدی بوده است، افزود: در مراکز نیکوکاری نیز بیش از ۵ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال و بیش از یک میلیارد و ۴۵ میلیون از سوی خیرین پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان در پایان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به صورت نقد و کالا در استان جمع آوری شده که مبلغ نقدی ۳۷ درصد و کالا ۱۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.