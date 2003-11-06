مسائل خاورميانه محور سخنان امروز رئيس جمهوري آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازآسوشيتدپرس، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا قراراست امروز درخصوص مسائل سياسي صحبت كند .
كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي رئيس جمهور آمريكا با اعلام اين خبرافزود: محورسخنان بوش را مسائل خاورميانه تشكيل مي دهد .
مشاورامنيت ملي بوش درادامه خاطرنشان كرد : با توجه به بحراني بودن وضعيت خاورميانه رئيس جمهورآمريكا ترجيح مي دهد بخش عمده اي از سخنان امروز خود را به بررسي اوضاع خاورميانه اختصاص دهد .
رايس همچنين تصريح كرد بوش در نظر دارد درباره وضع نيروهاي آمريكايي حاضر درعراق و پيشرفتهاي آنها نيزصحبت كند.
كاندوليزا رايس در ادامه با اشاره به سياست خارجي آمريكا اظهار داشت : احتمال مي رود رئيس جمهور آمريكا در خصوص كره شمالي ، ميانمار و چين نيز صحبت كند .
رئيس جمهور آمريكا در نطق امروز خود قرار است درباره مسائل خاورميانه صحبت كند .
به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازآسوشيتدپرس، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا قراراست امروز درخصوص مسائل سياسي صحبت كند .
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