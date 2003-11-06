مسائل خاورميانه محور سخنان امروز رئيس جمهوري آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازآسوشيتدپرس، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا قراراست امروز درخصوص مسائل سياسي صحبت كند .

كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي رئيس جمهور آمريكا با اعلام اين خبرافزود: محورسخنان بوش را مسائل خاورميانه تشكيل مي دهد .

مشاورامنيت ملي بوش درادامه خاطرنشان كرد : با توجه به بحراني بودن وضعيت خاورميانه رئيس جمهورآمريكا ترجيح مي دهد بخش عمده اي از سخنان امروز خود را به بررسي اوضاع خاورميانه اختصاص دهد .

رايس همچنين تصريح كرد بوش در نظر دارد درباره وضع نيروهاي آمريكايي حاضر درعراق و پيشرفتهاي آنها نيزصحبت كند.

كاندوليزا رايس در ادامه با اشاره به سياست خارجي آمريكا اظهار داشت : احتمال مي رود رئيس جمهور آمريكا در خصوص كره شمالي ، ميانمار و چين نيز صحبت كند .