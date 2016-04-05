قبل از آغاز اردو به خانه کشتی آمدم/ فقط به المپیک فکر می کنم

حسن رحیمی آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین اردوی تیم ملی در سال جاری از ۶ فروردین ماه آغاز شد اما من زودتر به اردو آمده بودم و تمریناتم را آغاز کردم. من برای رسیدن به هدف اصلی یعنی حضور در المپیک به چیزی جز کسب مدال فکر نمی کنم و تمام فکر و ذهنم را معطوف این رویداد بزرگ کرده ام.

وی با اشاره به وضعیت جسمی و روحی ایده آل خود برای ادامه تمرینات تا المپیک گفت: خوشبختانه آسیب دیدگی و مشکل خاصی ندارم و با آمادگی روحی و جسمی مطلوبی، فقط و فقط به اجرای برنامه های تمرینی اردو مشغول هستم. درب اردو در خانه کشتی همواره در زمان تعطیلی هم بروی آزادکاران مدعی باز بود و من قصد دارم تا جایی که به برنامه های تمرینی و آماده سازی ام لطمه نخورد از این فرصت استفاده کنم.

نایب قهرمان رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس خاطر نشان کرد: من چندین عنوان و مدال رنگارنگ در رقابتهای جهانی و آسیایی دارم و هم اکنون به تنهایی چیزی که می اندیشم کسب مدال در المپیک است.

رحیمی در پایان گفت: یکی از نقاط قوت تمرینات اردوی تیم ملی، وفاق و همدلی و همچنین روحیه و انگیزه بالای بچه‌هاست که این موضوع مسیر کادر فنی و کشتی گیران برای رسیدن به هر موفقیت و افتخاری را هموار می کند.