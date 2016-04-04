  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

معاون پژوهشی وزارت علوم خبرداد:

افزایش بودجه فناوری در سال ۹۵

افزایش بودجه فناوری در سال ۹۵

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میزان بودجه پژوهش و فناوری در سال ۹۵ افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی گفت: وزارت علوم تاکید زیادی درخصوص بودجه پژوهشی دارد و در چند سال اخیر تقاضای افزایش اعتبار میزان بودجه پژوهشی همواره مطرح بوده است.

وی افزود: مطالبات ما در سال ۹۵ به منظور افزایش میزان بودجه پژوهشی همواره ادامه دارد و براساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده است که بودجه پژوهشی در سال ۹۵ به یک درصد تولید ناخالص ملی برسد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برای سال ۹۵ میزان ۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه فناوری درنظر گرفته شده است.

احمدی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است بتوانیم در سال ۹۵ میزان بودجه مطلوب را دریافت کنیم و فعالیت‌های بهتری در راستای اقتصاد دانش بنیان به ثمر بنشانیم.

کد مطلب 3590400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها