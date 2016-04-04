افزایش بودجه فناوری در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی گفت: وزارت علوم تاکید زیادی درخصوص بودجه پژوهشی دارد و در چند سال اخیر تقاضای افزایش اعتبار میزان بودجه پژوهشی همواره مطرح بوده است.

وی افزود: مطالبات ما در سال ۹۵ به منظور افزایش میزان بودجه پژوهشی همواره ادامه دارد و براساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده است که بودجه پژوهشی در سال ۹۵ به یک درصد تولید ناخالص ملی برسد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برای سال ۹۵ میزان ۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه فناوری درنظر گرفته شده است.

احمدی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است بتوانیم در سال ۹۵ میزان بودجه مطلوب را دریافت کنیم و فعالیت‌های بهتری در راستای اقتصاد دانش بنیان به ثمر بنشانیم.