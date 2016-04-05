افزایش چهار برابری تسهیلات مصوب شرکت های دانش بنیان

فرهاد امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان گفت: با توجه به منابع مالی تخصیص یافته در دوره جدید فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از شرکت های دانش بنیان بصورت جدی از سال ۱۳۹۲ آغاز شد.

وی افزود: بر این اساس میزان حمایت از این شرکت ها در قالب ارائه تسهیلات در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰۳ میلیارد تومان رسید.

مدیر ارزیابی معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: با توجه به روند چشمگیر حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، در سال ۱۳۹۴ میزان حمایت از شرکت ها در قالب ارائه تسهیلات مختلف با افزایشی بیش از چهار برابر به ۵۷۹ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، امیدواریم با این تسهیلات شرایط مناسب تری برای تجاری سازی محصولات و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دو همایش رونمایی از طرح های خاتمه یافته و محصولات شرکت های دانش بنیان در سال ۹۴ گفت: در سال جاری نیز تعداد قابل توجهی از محصولات تجاری شده سایر شرکت ها در همایش های مشابه به فضای اقتصاد دانش بنیان کشور معرفی خواهند شد.