دوره سه روزه ویژه خبرنگاران ورزشی برگزار می شود

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر در مورد جزئیات بیشتر برگزاری این دوره آموزشی گفت: با توجه به نیازی که جامعه ورزشی نویسی به نیروهای تحصیلکرده و آموزش دیده دارد بر آن شدیم دوره کوتاه مدت آموزشی برای خبرنگاران ورزشی را برگزار کنیم.

وی افزود: در همین راستا یک دوره سه روزه را در نظر گرفته ایم که روزهای پنجم تا هفتم خردادماه سالجاری برگزار خواهد شد و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور شهر خود و یا وب سایت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در پایان این دوره به نفرات قبول شده گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد خاطرنشان کرد: براساس توافقی که با شبکه تلویزیونی و شبکه رادیویی ورزش صورت گرفته است نفرات برتر این دوره در این دو رسانه به صورت افتخاری همکاری خواهند داشت. در همین راستا نشست هایی را با آقای شیعه و دکتر قاسمی برگزار کردیم تا هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه افرادی می توانند در این کلاس های شرکت کنند گفت: از آنجایی که قلب سازمان های ورزشی روابط عمومی آنهاست و نظر به اینکه دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه کشور است که در حیطه مدیریت رسانه های ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و همچنین دارا بودن کادر علمی متخصص و صاحب نظر دانشگاه در این زمینه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه را بر آن داشت که اولین دوره خبرنگاری ورزشی را به منظور تربیت خبرنگاران جوان در حوزه ورزش و توسعه فعالیت های ورزشی کشور برگزار کند.

نصیرزاده خاطرنشان کرد: البته برای افرادی که از ارگان های مرتبط معرفی نامه داشته باشند تسهیلات ویژه ای را در نظر خواهیم گرفت. ما از برگزاری این دوره به دنبال نفع مالی نیستم و به دنبال این هستیم تا زمینه جذب نیروهای جوان و کاربلد برای رسانه های ورزشی را فراهم کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تاکید کرد که این دوره با حضور اساتید و کارشناسان رسانه و همکاری دکتر احمدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی برگزار خواهد شد.