همكاريهاي هسته اي تهران- مسكو شامل پدافند نيرو گاه بوشهر نيست

بي بي سي به نقل از يكي از مقامات بلندپايه انرژي اتمي روسيه اعلام كرد: مسكو يكي از پيشرفته ترين سيستمهاي امنيتي را درنيروگاه اتمي بوشهر نصب خواهد كرد. اين پايگاه خبري اين خبر را با موضوع خريد تجهيزات نظامي ايران از روسيه براي تامين امنيت نظامي نيروگاه بوشهرو احتمال حمله رژيم صهيونيستي به اين نيروگاه مرتبط دانسته است.

دكتر ناصرشريفلو رييس نيرو گاه اتمي بوشهر درگفتگو با خبرنگار مهر دراين باره گفت: اين سيستم امنيتي درحقيقت سيستم حفاظت فيزيكي براي جلوگيري از ورود افراد بدون مجوز و پيشگيري از عمليات تروريستي درنيروگاه است. وي افزود: طراحي سيستم حفاظت فيزيكي درقرارداد ساخت نيروگاه بوشهر لحاظ شده بود و روسيه طبق قرارداد آن را طراحي مي كند.

دكتر شريفلو تاكيد كرد : اين سيستم ارتباطي با پدافند نظامي نيروگاه ندارد و سيستم پدافندي نيروگاه برعهده وزارت دفاع ايران خواهد بود.

دركنارهرنيروگاه اتمي تاسيساتي پدافندي براي دفاع دربرابر حملات نظامي درنظر گرفته و از آن به عنوان سيستم پدافندي نيروگاه نام برده مي شود.