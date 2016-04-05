هنرمندان در تحقق شعار سال نقش ویژه ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بارانی صبح سه شنبه در نشستی با سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی، ضمن اشاره به لزوم تلاش در راستای تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری، ابراز داشت: هنرمندان با برگزاری برنامه های هنری برای تحقق شعار سال تلاش کنند.

وی افزود: با توجه با تاکید چند ساله مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی، انتظار می رود اهالی فرهنگ و هنر برای تحقق منویات معظم له درجامعه و به ویژه برای نسل جوان گام های موثری بردارند.

نایب رئیس شورای شهر میامی، با بیان اینکه زبان هنر ماندگار است و انتقال آن به جامعه آسان تر وفراگیر تر محسوب می شود، گفت: مردم هم در کنار هنرمندان درحوزه فرهنگ وهنر دخیل شده و هنرمندان با هنر خود برتحقق شعار هر سال تلاش کنند.

اهتمام ویژه هنرمندان در راستای تحقق شعار سال

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی نیز در این دیدار ضمن بیان اینکه بدون شک ملاک حضور هنرمندان در عرصه اجتماعی نیازهای جامعه و به ویژه تاکیدات مقام معظم رهبری است، گفت: در سال گذشته برنامه های اجرایی حوزه فرهنگ و هنر با موضوعات مختلف از جمله سبک زندگی اسلامی، شعار سال و مناسبت های ملی و مذهبی در شهرستان برگزار شده است.

رضا مهدیان افزود: آموزش یکی از اصلی ترین برنامه های سال ۹۵ اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان میامی محسوب می شود که دراین خصوص برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: میامی خوشبختانه از استعدادهای بسیار خوب هنری و فرهنگی برخوردار است که می توان با برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و با استفاده از ظرفیت های ویژه موجود در این شهرستان گام های مثبتی در راه توسعه برداشت.