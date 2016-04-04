به کارگیری سامانه آتشبار سنگین در درگیری قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس؛‌ واقف دارقیاخلی، رئیس روابط عمومی وزارت دفاع آذربایجان،‌ اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور روز دوشنبه در منطقه مورد مناقشه قره باغ از سیستمهای آتشبار سنگین استفاده کرده اند. وی در ادامه افزود که وضعیت در منطقه قره باغ همچنان وخیم است.

این نماینده وزیر دفاع آذربایجان همچنین گفت که نیروهای مسلح این کشور با هدف دفاع و در واکنش به حملات سنگین ارمنستان به مواضع نیروهای مسلح آذربایجان و روستاهای واقع در منطقه درگیری از سیستمهای آتشبار سنگین تی اُ اس- یک استفاده کردند.

وزیر دفاع ارمنستان نیز پیش از این نیروهای مسلح آذربایجان را به به کارگیری سیستمهای آتشبار سنگین علیه نیروهای قره باغ متهم کرده بود. گفتنی است روز شنبه دوم آوریل مقامات دفاعی ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض قرارداد متارکه جنگ در امتداد خط مقدم منطقه قره باغ متهم نمودند.