به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جمع فعالان صنعتی، افزود: باید زمینه های لازم برای ایجاد مناطق صنعتی در استان زنجان ایجاد شود.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه اقتصاد استان باید برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه زنجان با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باعث خروج از رکود و رونق تولید می شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی و کارخانه های استان تعطیل و نیمه تعطیل شدند و یا اینکه با کمترین ظرفیت کار کردند.

وی افزود: باید در سالجاری برای توسعه اقتصاد استان و تحقق منویات مقام معظم رهبری همه مسئولان همت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان یاد آورشد: باید از ظرفیت هایی که در استان وجود دارد برای رشد و توسعه زنجان استفاده کرد.

خاتمی گفت: با ارائه پیشنهادات و ایده های عملیاتی زمینه رفع مسایل و موانع موجود بر سر راه توسعه استان باید رفع شود.

وی تصریح کرد: توجه به تولید داخلی، باعث رونق اقتصاد استان شده و رکود را از بین می برد که در این میان باید فعالان صنعتی با مدیریت درست و کار شناسی شده وارد عرصه تولید شوند.