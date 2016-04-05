کشفیات پلیس ملارد درنوروز۵۰درصد افزایش یافت/رشد۳۷درصدی دستگیری ها

سرهنگ برزو همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی دستگاه های انتظامی و امنیتی برای حفظ آرامش خاطر ساکنان ملارد اظهار داشت:یکی از دستورکارهای جدی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و شهرستان ملارد در ایام نوروز به حفظ نظم و امنیت حداکثری در حوزه استحفاظی مذکور معطوف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود:با عنایت به تجارب ارزشمند پلیس از سال های گذشته، با برنامه ریزی های مدون و اصولی به توفیقات برجسته ای در این عرصه نائل شده ایم که افزایش ۵۰ درصدی کشفیات و رشد ۳۷ درصدی دستگیری بزهکاران و هنجار شکنان از نمونه های آن به شمار می رود.

سرهنگ همتی عنوان کرد:برخی مجرمان و قانون شکنان گمان می کنند در ایام نوروز می توانند با فرصت طلبی و سو استفاده از تعطیلات، به اقدامات هنجارشکنانه مبادرت ورزند اما با پشتیبانی و حمایت فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم انتظامی ملارد، عرصه برای بزهکارانی همچون سوداگران مواد مخدر، خرده فروشان و سارقان تنگ شد و این امر موید عزم جدی و همت عالی دستگاه انتظامی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد عنوان کرد:یکی دیگر از کانون های توجه مجموعه انتظامی شامل گشت های مکرر و متعدد پلیس در ساعات مختلف در طول شبانه روز بود تا ضریب امنیتی منازل مردم در ایامی که خروج و عدم حضور اعضای خانواده در آن افزایش می یابد به بهترین نحو ممکن تأمین و محقق شود.

وی افزود:حضور پررنگ پلیس در تفرجگاه ها، مناطق تفریحی و سیاحتی پارک ها و بوستان های پر تردد یکی دیگر از بخش های مورد نظر پلیس بود و خوشبختانه با تلاش مأموران انتظامی، شاهد بروز مشکل خاصی برای خانواده ها و مسافران نوروزی نبودیم.

همتی با اشاره به نام گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، یادآور شد:دستگاه انتظامی این شهرستان تلاش می کند حصول امنیت پایدار را به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده در رشد، شکوفایی و پویایی منطقه به بهترین نحو ممکن تأمین و عملیاتی کند، زیرا از نظر ما هر آنچه در مقوله امنیت به توفیقات بیشتری نائل شویم، فعالان اقتصادی با ارامش خاطر مضاعف در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بر می دارند.