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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۱۰

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۱۰۰ نیروی هلال احمر در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی کردند

۱۱۰۰ نیروی هلال احمر در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی کردند

شهرکرد - مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از فعالیت یک هزار و ۱۰۰ نیروی جمعیت هلال احمر در ایام نوروز برای خدمات رسانی به مسافران استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمد فروغی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت یک هزار و ۱۰۰ نیروی جمعیت هلال احمر در ایام نوروز برای خدمات رسانی به مسافران استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد داوطلب جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف از جمله امدادرسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران به مسافران خدمات رسانی کردند.

وی افزود: در ایام نوروز بیش از ۱۹۰ هزار نقشه گردشگری و اقلام تبلیغاتی گردشگری در بین مسافران نوروزی استان توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری ایستگاه سلامت به همت نیروهای جمعیت هلال احمر استان راه اندازی شده بود که استقبال خوبی توسط مسافران نوروزی از این ایستگاه ها شد.

وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده بیشترین استقبال مسافران از ایستگاه های سلامت جمعیت هلال احمر در شهرستان بروجن، شهرکرد و سامان بوده است.

کد مطلب 3590696

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