۱۱۰۰ نیروی هلال احمر در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی کردند

محمد فروغی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت یک هزار و ۱۰۰ نیروی جمعیت هلال احمر در ایام نوروز برای خدمات رسانی به مسافران استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد داوطلب جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف از جمله امدادرسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران به مسافران خدمات رسانی کردند.

وی افزود: در ایام نوروز بیش از ۱۹۰ هزار نقشه گردشگری و اقلام تبلیغاتی گردشگری در بین مسافران نوروزی استان توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری ایستگاه سلامت به همت نیروهای جمعیت هلال احمر استان راه اندازی شده بود که استقبال خوبی توسط مسافران نوروزی از این ایستگاه ها شد.

وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده بیشترین استقبال مسافران از ایستگاه های سلامت جمعیت هلال احمر در شهرستان بروجن، شهرکرد و سامان بوده است.