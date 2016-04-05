به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، «مارک تونر» در ادامه سخنان امروز خود با بیان این ادعا که واشنگتن باید شرکت ها و بانک های جهانی را درباره رابطه با ایران توجیه کند، گفت: واشنگتن با شرکت ها و بانک ها در سراسر دنیا گفتگو های لازم را انجام داده و آنان را در زمینه میزان برداشته شدن تحریم ها ضد ایران در قالب برجام توجیه می کند.



وی در ادامه درباره موضوع دسترسی ایران به دلارهای آمریکایی با توجه به توافق هسته ای افزود: در حال حاضر متن برجام را در اختیار ندارم، اما به جرات می گویم که واشنگتن برنامه ای برای در دسترسی ایران به نظام مالی خود ندارد.

تونر در توضیح گفته خود تصریح کرد: برای برخورداری از جزئیات بیشتر در این باره می توانید از وزارت خزانه داری اطلاعات لازم را بدست بیاورید.



سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران اظهار داشت: آزمایش های موشکی اخیر را در ایران نقض برجام نیست، اما زیر نظر داشتن ایران در این زمینه ضرورت دارد.



این مقام آمریکایی در ادامه افزود: ایران تاکنون نشان داده که به توافق هسته ای اخیر پیابند بوده و تاکنون از آن سرپیچی نکرده است.

وی در عین حال مدعی شد که این حق برای ما محفوظ است که هر زمان که بخواهیم ایران را مورد تحریم قرار دهیم.