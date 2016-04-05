علیرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکردهای معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه طی سال گذشته گفت: طبق نظارت های بهداشتی صورت گرفته از سوی معاونت سلامت این اداره کل در طول سال ۹۴، بیش از ۱۸۴ تن انواع فرآوره خام دامی ناسالم در مراکز توزیع ضبط و امحاء شد.

وی با اشاره به تخلفات بهداشتی صورت گرفته از سوی برخی مراکز توزیع فرآورده های خام دامی فعال در استان، افزود: از مجموع تخلفات بهداشتی مشاهده شده، ۶۳۵ پرونده جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدکه از این تعداد، ۳۵۷ مرکز متخلف پلمب شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته همچنین از مجموع بازدیدهای انجام شده به تعداد ۵ هزار و ۷۲۵ مورد تخلف بهداشتی در مراکز تهیه، فرآوری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی رسیدگی شد.

به گفته این مقام مسئول، بازرسی های شرعی و بهداشتی انجام شده توسط اداره کل دامپزشکی در کشتارگاه های دام و طیور صورت گرفته است.

وی هم چنین خطاب به شهروندان کرمانشاهی توصیه کرد: گوشت و مرغ مصرفی خود را صرفاً از مراکز عرضه مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و در هنگام خرید به مهر و تائیدیه بهداشتی دامپزشکی که نشانه سلامت گوشت بوده دقت کرده و هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد خود را با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در میان بگذارند.