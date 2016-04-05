داوود بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته‌های اخیر با صبا نتایج خوبی کسب نکرده‌ایم که این موضوع به بداقبالی و گاهی اشتباهات فردی باز می‌گردد اما امیدواریم در هفته‌های باقی مانده لیگ نتایج اخیر را جبران کنیم.

وی افزود: بدشانسی‌های ما از هفته هفدهم به بعد آغاز شد و همه انتظار داشتند صبا که مدعی قهرمانی یا حداقل کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بود شرایط خوب خود را در نیم فصل دوم حفظ کند اما شرایط به شکل ایده آل پیش نرفت.

مدافع بومی تیم صبای قم گفت: با توجه به جو خوب و دوستانه‌ای که در صبا وجود دارد به آینده صبا خوشبین هستم و تلاش ما بر این است که پیروزی‌های خود را از هفته بیست و پنجم و بازی برابر سایپا آغاز کنیم.

بهادری بیان داشت: دایی به بازیکنان جوان صبا فرصت می‌دهد و خوشبختانه من هم توانستم از فرصتی که در بازی با پدیده به من داده شد استفاده کنم و نظر سرمربی تیم را جلب کنم و برای حضور در میدان نیز تابع تصمیم علی دایی هستم.

وی عنوان کرد: علی دایی بازیکنان شایسته در تمرین را می‌بیند و به آن‌ها مجال می‌دهد تا توانایی خود را بروز دهند و خوشبختانه پس از بازی با پدیده در مشهد، توانستیم هم در برابر سپاهان در اصفهان بازی کنم و هم در بازی با پرسپولیس و فولاد فیکس باشم.

مدافع قمی صبای قم تصریح کرد: سعی دارم تلاشم را در تمرینات ادامه دهم تا بتوانم برای تیمم بیشتر بازی کنم و مثمر ثمر واقع شوم البته موفقیت تیم برای من اهمیت بیشتری دارد و همه دغدغه من موفقیت صبا در بازی‌های آینده است.