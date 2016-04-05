قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز سه شنبه در منطقه آسیا به دلیل کاهش تقاضای بنزین در آمریکای شمالی و آسیا با روند نزولی آغاز به‌کار کرد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۲۳ سنت کاهش به رقم ۳۷ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳۰ سنت کاهش در برابر ۳۵ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

البته کاهش تقاضای بنزین در آمریکا برای اولین بار در ۱۴ ماه اخیر و افزایش تولید نفت این کشور و همچنین روند کند اقتصادی در منطقه آسیا از جمله عوامل روند نزولی بهای نفت در بازار معاملات جهانی امروز محسوب می شود.

این در حالی است که قیمت جهانی نفت از اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا ۷۰ درصد بهای خود را از دست داده است.