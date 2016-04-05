حضور تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در مسابقات جهانی برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی بازی های المپیک ۲۰۱۶ برزیل در حالی برگزاری می شود که در رقابت های اسلحه سابر، دیدارهای تیمی برگزار نخواهد شد. به همین منظور پیش از آغاز این دوره از بازی های المپیک، مسابقات تیمی اسلحه سابر در قالب رقابت های قهرمانی جهان برگزار خواهد شد.

مسابقات تیمی اسلحه سابر قهرمانی جهان ۶ تا ۸ اردیبهشت ماه در برزیل برگزار می شود و تیم ایران که دو بازیکن المپیکی در اختیار دارد نیز در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

مجتبی عابدینی و علی پاکدامن که از حضور در آخرین مرحله مسابقات کسب امتیاز المپیک در سئول کره جنوبی، سهمیه المپیکی خود را قطعی کردند همراه با فرزاد باهرارسباران و محمد فتوحی ترکیب چهار نفره ایران را در مسابقات جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در بخش تیمی تشکیل می دهند. این تیم چهارم اردیبهشت ماه عازم برزیل می شود.

پیمان فخری همچون رویدادهای گذشته هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در مسابقات جهانی برزیل نیز بر عهده خواهد داشت.

مسابقات جهانی برزیل دومین رویدادی است که تیم ملی اسلحه سابر در آن شرکت می کند. این تیم پیش از این رقابت ها در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند که اواخر فروردین ماه در چین برگزار می شود.