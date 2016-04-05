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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

نخست وزیر سابق نیوزلند نامزد دبیر کلی سازمان ملل شد

نخست وزیر سابق نیوزلند نامزد دبیر کلی سازمان ملل شد

نخست وزیر سابق نیوزلند با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای احراز پست دبیر کلی سازمان ملل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هلن کلارک» نخست وزیر سابق نیوزلند در بیانیه خود آورده است: براساس تجربه و اینکه نزدیک به سه دهه زمامداری کشورم را به عهده داشته ام خود را برای احراز پست دبیر کی سازمان ملل نامزد می کنم.

وی با بیان اینکه از تجربیات لازم برای عهده داری این سمت برخوردار است، گفت: هدایت سکان دبیر کلی سازمان ملل نیاز به تجربیات شایسته اجرایی دارد.

«کلارک» در حال حاضر رئیس «برنامه توسعه سازمان ملل» است.

دوره دبیر کلی «بان کی مون» به عنوان هشتمین دبیر کل سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی به پایان می رسد.

کد مطلب 3590815
شقایق لامع زاده

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