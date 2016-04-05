دنیای اقتصاد نوشت: بسیاری از کارشناسان بازار مسکن سال ۹۵ را سال رونق نسبی بازار می‌دانند. بررسی اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد که در ۱۶ روز نخست سال جاری، ۱۲۶ قرارداد خرید ملک در شهر تهران به ثبت رسیده است.



از میان این معاملات دو معامله میلیاردی انجام شده است. بزرگ‌ترین معامله انجام‌شده خرید زمینی با مساحت ۶۲۱ متر مربع در محله کامرانیه است که به قیمت ۹میلیارد تومان فروخته شده است. معامله میلیاردی دیگری که در این هفته به ثبت رسیده است مربوط به فروش آپارتمانی در شهرک قدس، خیابان درختی می‌شود. این آپارتمان متری ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان به فروش رفته است و در مجموع خریدار برای تملک آن یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان پرداخت کرده است.



در مجمع ۱۲۶ معامله انجام شده در ۱۶ روز نخست فروردین سال، ۵۹ قرارداد زیر ۲۰۰میلیون تومان تنظیم شده است. سهم آپارتمان‌هایی که قیمت کلی آنها بین ۲۰۰میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان بوده از فروش دو هفته اول فروردین ۲۴ قرارداد است. همچنین در این بازه زمانی ۲۵ آپارتمان که قیمت آنها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده به فروش رفته است.



سهم آپارتمان‌هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و کمتر از یک‌میلیارد قیمت‌گذاری شده‌اند در فروش نخست سال ۱۶ قرارداد بوده است. بررسی قیمت پیشنهادی و نرخ‌های قطعی آپارتمان‌های پایتخت در ۱۶روز نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی با قیمت‌های فروخته شده نزدیک به هم است.

