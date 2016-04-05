به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان صبح سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به سابقه تدین و دینداری مردم شهرستان مراسم اعتکاف هر ساله نسبت به گذشته باشکوه هر تمامتر برگزار میشود.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: در سال گذشته ۸۵۰ خواهر و برادر در ۱۰ مسجد این شهرستان معتکف شدند که از رشد خوبی برخودار بوده است.
وی با بیان اینکه امسال مراسم اعتکاف ویژه خواهران در مسجد امیر المومنین و برادران در مسجد امام رضا(ع) برگزار میشود، یادآور شد: در صورت افزایش معتکفین دو مسجد الحجت و الغدیر آماده پذیرایی از معتکفین است.
توکلیان ادامه داد: امسال در تمامی روستاهایی که دارای روحانی طرح هجرت هستند اعتکاف برگزار میشود.
وی خاطر نشان کرد: برنامههای فرهنگی اعتکاف نیز توسط حوزه علمیه خواهران و برادران برگزار میشود.
لزوم همکاری دستگاهها برای برگزاری اعتکاف
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی نیز گفت: اعتکاف فرصتی مناسب برای پالایش درون و خلوت کردن خود با معبود خویش است.
محمد حسینی افزود: استمرار سنت حسنه اعتکاف به همت دستگاههای فرهنگی و ادارات ذیربط چند سالی است که در سطح شهرستان در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه برنامههای پیشبینی شده برای مراسم اعتکاف دارای اثر گذاری باشد، تصریح کرد: اعتکاف عبادت ارزندهای است که پیامبران الهی در طول تاریخ برای آن اهمیت ویژه ای داشتهاند.
حسینی بر ضرورت فراهم کردن حضور حداکثری نسل جوان در مراسم عبادی اعتکاف تاکید کرد و یادآور شد: امروز دشمن با همه قدرت تبلیغاتی خود قصد گمراه کردن جوانان و آینده سازان انقلاب را دارد که باید برای مقابله با این تهاجم فرهنگی تعالیم اسلامی را در جامعه نشر دهیم.
نظر شما