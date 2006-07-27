سرنوشت خود را از سرنوشت مردم عراق جدا نمي دانيم / جهان اسلام بايد در مقابل تجاوزات اسرائيل بايستد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار ابتدا حداد عادل روابط دو كشور جمهوري اسلامي ايران و عراق را بسيارخوب و دوستانه توصيف كرد و گفت: ما همواره نگران اوضاع عراق بوده ايم و در واقع سرنوشت خود را از سرنوشت مردم اين كشور جدا نمي دانيم.

وي با اشاره به بحران اخير در خاورميانه و تجاوز رژيم صهيونيستي به فلسطين و لبنان اظهار داشت: آنچه اين روزها در لبنان و فلسطين بر مردم مظلوم و مقاوم اين دو كشور مي گذرد، تلاش مصرانه آمريكا براي اجراي طرح به اصطلاح خاورميانه جديد است كه به صورت تجاوز و هجمه همه جانبه بر غيرنظاميان بي دفاع خود را نشان مي دهد.

رئيس مجلس در اين راستا بر وظيفه كشورهاي اسلامي و عربي بر حمايت عملي از مردم فلسطين و لبنان تاكيد و خاطرنشان كرد: كشورهاي اسلامي بايد در اين مقطع حساس در مقابل هجوم و تجاوز ددمنشانه رژيم صهيونيستي بايستند.

حداد عادل در ارتباط با عراق نيز ابراز اميدواري كرد كه هر چه زودتر ثبات و آرامش به اين كشور بحران زده بازگردد.

در ادامه اين ديدار همچنين ابراهيم الجعفري نخست وزير سابق عراق با تقدير از حمايت هاي جمهوري اسلامي از دولت كنوني عراق و تلاش براي استقرار صلح و ثبات در اين كشور گفت: مردم عراق جمهوري اسلامي ايران را همسايه اي قدرتمند و برادري صميمي مي دانند.

وي با اشاره به حوادث لبنان و فلسطين نيز اظهار داشت: اكنون بهترين زمان آزمايش كشورهاي اسلامي است كه با حمايت خود از مردم لبنان و فلسطين همبستگي ديني خود را اثبات كنند.

جعفري در ادامه به رويكرد آمريكا به منطقه خاورميانه اشاره و خاطرنشان كرد: تلقي آمريكا از عبارت دموكراسي در منطقه خاورميانه پيشبرد اهداف خود در جهت تحقق طرح موسوم به خاورميانه بزرگ است و عدم تحرك جدي برخي از رهبران اسلام است.

نخست وزير سابق عراق در پايان سخنان خود خواستار حمايت و مساعدت هر چه بيشتر جمهوري اسلامي در فرايند استقرار ثبات در عراق و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي و عمراني اين كشور شد.