۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک دستگاه کانتینر و کشف ۹ هزار و ۲۴۵ عدد انواع ظروف آشپزخانه به ارزش پنج میلیارد ریال در خرم آباد خبر داد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در راستای اجرای طرح ها، تشدید اقدامات کنترلی، مبارزه با ورود و خروج کالای قاچاق و نا امن ساختن بستر ارتکاب جرم در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه خرم آباد - اندیمشک به یک دستگاه کامیون کشنده کانتینر مظنون و آن را توقیف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان در ادامه خاطر نشان کرد: در بازرسی از محموله توقیفی مشخص شد خودرو حامل بار ظروف آشپزخانه با مارک خارجی به تعداد ۹ هزار و ۲۴۵ است.

سرهنگ احمدی تبار با بیان اینکه اسناد مثبته گمرکی ارائه شده با محموله مکشوفه و سامانه گمرکی مغایرت داشته گفت: این محموله قاچاق کشف شده از استان های جنوبی به مقصد تهران بارگیری شده بود.

وی ارزش ریالی محموله مکشوفه قاچاق را پنج میلیارد ریال برآوردکرد و افزود: در این راستا راننده متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی با پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شد.