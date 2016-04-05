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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف و ضبط پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک دستگاه کانتینر و کشف ۹ هزار و ۲۴۵ عدد انواع ظروف آشپزخانه به ارزش پنج میلیارد ریال در خرم آباد خبر داد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی  استان در راستای اجرای طرح ها، تشدید اقدامات کنترلی، مبارزه با  ورود و خروج کالای قاچاق و نا امن ساختن بستر ارتکاب جرم در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه خرم آباد - اندیمشک به  یک دستگاه کامیون کشنده کانتینر مظنون و آن را توقیف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان در ادامه خاطر نشان کرد: در بازرسی از محموله توقیفی مشخص شد خودرو حامل بار ظروف آشپزخانه  با مارک خارجی  به تعداد ۹ هزار و ۲۴۵ است.

سرهنگ احمدی تبار با بیان اینکه اسناد مثبته گمرکی ارائه شده با محموله مکشوفه و سامانه گمرکی مغایرت داشته گفت: این محموله قاچاق کشف شده  از استان های جنوبی به مقصد  تهران بارگیری شده بود.

وی  ارزش ریالی محموله مکشوفه قاچاق را پنج میلیارد ریال برآوردکرد و افزود: در این راستا راننده متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی با پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شد.

کد مطلب 3590856

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